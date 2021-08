Loveboat: Richard Lugner haut sie alle um - und ein Heulkrampf

So wurde die Reisegruppe wegen schlechten Wetters und starkem Wellengang auf der Insel Brioni festgehalten. Beim Tiergartenbesuch brach ausgerechnet die taffe "Wildsau" Lydia in Tränen aus, als sie einen Elefanten in einem kleinen Gehege sah.

"Wir brauchten eine halbe Stunde, um sie zu beruhigen. Sie sagte, sie könnte Tiere schlachten, die zum Essen gezüchtet werden, aber bei Wildtieren in Gefangenschaft blutet ihr das Herz", seufzte der Baumeister.

Und dann standen auch schon die nächsten Tränen auf dem Programm. Denn um ein bisschen Bewegung in die Sendung zu bringen, musste Richard Lugner eine seiner Begleiterinnen nach Hause schicken. Letztendlich traf es dann Barbara.