Lilian Klebow zum 10. Hochzeitstag: "Ich bin ein eifersüchtiger Mensch"

"Ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch und fand es auch immer lustig, wenn Kollegen sagen: Mir ist das total egal. Also, mir ist es nicht total egal. Und ich muss immer umschalten, wenn ich ihn mit irgendeiner anderen Frau sehe. Aber ich vertraue ihm einfach und hoffe, dadurch, dass er beruflich schon so viele hübsche Frauen um sich hat, er sich nicht noch privat umschauen muss. Ich habe ja auch ganz spannende Männer um mich, aber nicht so viele Liebesszenen", meint Lilian augenzwinkernd.

Erich Altenkopf hat einmal gemeint, das Liebste wäre ihm, seine Frau würde auch im "Sturm" mitspielen und er könnte sie noch einmal heiraten. "Ich bin dann die, wegen der er aussteigt und die Fans hassen mich dann alle. Oh Gott, die klaut uns Dr. Niederbühl", lacht Lilian darüber.