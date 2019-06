Life Ball: "Schneewittchen" Dita Von Teese in Wien gelandet

Die Kurzzeit-Ehefrau von Schock-Rocker Marilyn Manson gilt als Stilikone – legendär ihre Shows, wo sie sich im Riesen-Champagner-Glas rekelt. Legendär auch ihre Outfits, nie ungeschminkt, nie in Jeans. Wobei, ein Paar besitzt sie, natürlich im 1940-Jahre-Stil.

„Ich habe mir nämlich eine wirklich märchenhafte Blockhütte im Wald zugelegt. Sie sieht aus wie eine deutsche Blockhütte aus den 20ern, befindet sich aber in Kalifornien. Ab und an arbeitete ich etwas an der Hütte oder gehe in den Wald. Da dachte ich mir: ,Jetzt brauche ich ein Paar Jeans!’, erzählte die Tänzerin, die sich 2018 auch als Sängerin versucht hat, n-tv.de.

Die Idee zum Album hatte übrigens Musiker Sébastien Tellier. Geboren wurde sie als Heather Renée Sweet in Michigan – ein typisch blondes, amerikanisches Highschool-Mädchen, bevor sie sich in das erotische „Schneewittchen“ mit märchenhaftem Taillenumfang von 55 Zentimetern verwandelte. Der Rest ist Burlesque-Geschichte.