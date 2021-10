Liebe mit 89: Richard Lugner hat sich mit seiner Simone verlobt

Und nach einem erneuten Zwischenruf, hat sie dann übrigens doch laut "Ja" gesagt.

"Mir ist da ein Fehler unterlaufen, ich hab ihr einfach den Ring an den Finger gesteckt und sie stand dann ungefragt als Verlobte da, weil ich das ja mit ihr vorher abgeklärt habe", so Lugner zum KURIER, der in seiner Aufregung einfach auf die Frage aller Fragen vergessen hat.

Ihre verhaltene Reaktion erklärte er sich übrigens so: "Sie ist ja bisher kaum in der Öffentlichkeit gestanden." Na daran wird sie sich an der Seite vom Mörtel-King aber rasch gewöhnen müssen.