Letzte Folgen Soko Kitzbühel: Was Cencig und Seeböck so richtig vermissen werden

Neue Möglichkeiten sieht auch ihr Kollege Jakob Seeböck. „Es ist offen gestanden etwas surreal. Ich habe mich die letzten 12 Jahre einer Rolle gewidmet und dieses Alter Ego lieben gelernt. Ein Abschied tut immer weh, ist aber auch in jedem Fall eine Möglichkeit einen neuen Weg zu gehen. Nach so langer Zeit genieße ich sehr, mehr bei meiner Familie zu sein“, erzählt er dem KURIER.

Am meisten geprägt hat ihn übrigens der Ort Kitzbühel.

„An einem der schönsten Orte Österreichs so lange Zeit zu verbringen geht nicht spurlos an einem vorüber. Kitzbühel ist zu einer zweiten Heimat geworden und wir fahren schon bald wieder hin. Ich habe dort Freunde gewonnen und außerdem hat diese Zeit in den Bergen auch mich persönlich verändert“, erzählt er.

Ferraris in der Fußgängerzone

„Früher hab ich im 7. Bezirk gewohnt und konnte der Bergwelt im Sommer nicht viel abgewinnen. Das hat sich definitiv geändert. Die schönsten Erinnerungen verbinde ich mit den vielen lieben Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die über die Jahre eine Familie geworden sind. Die Zeit mit den besten Kollegen, die man sich vorstellen kann und nicht zuletzt die Kindheit meiner beiden Jungs, die zur Hälfte dort aufgewachsen sind. Es wird für immer ein wichtiger Abschnitt meines Lebens bleiben.“

Es gibt aber auch etwas, was er so gar nicht vermissen wird: „Ferraris in der Fußgängerzone“, sagt er lachend.

Apropos neuer Abschnitt, Julia Cencig hat im Sommer wieder das Theaterspielen für sich entdeckt – eine Entscheidung, ob sie lieber vor der Kamera oder auf der Bühne steht, kann sie aber nicht treffen. „Ich liebe diese zwei sehr verschiedenen Berufe und kann und möchte sie auch gar nicht unbedingt miteinander vergleichen. Und schon gar nicht mich entscheiden.“