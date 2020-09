Heinz Marecek über seinen Beruf, Soko Kitzbühel und was er bereut

„Es kam für uns alle sehr überraschend, weil es doch sehr kurzfristig bekannt gegeben wurde und wir es alle mit großem Vergnügen machen. Auch innerhalb des Teams eine besonders herzliche, freundschaftliche Stimmung herrscht und wir eigentlich das Gefühl hatten, ein Produkt, das so vom Publikum angenommen wird, wird wahrscheinlich weiterproduziert werden“, so der Schauspieler, der aber zumindest in den Sommermonaten Kitzbühel erhalten bleiben wird. Im Juli und August möchten seine Ehefrau Christine und er künftig dort wohnen.

Angesprochen darauf, ob er je etwas in seinem Leben bereut hat, meinte er nur, dass er gerne ein Instrument oder exotische Sprachen gelernt hätte.

Und seinem jüngeren Ich würde er heute gerne Folgendes raten: „Sich durch Rückschläge, die unausbleiblich sind und Enttäuschungen, die unausbleiblich sind, nicht wirklich ablenken zu lassen und weiterzumachen!“