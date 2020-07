Heinz Marecek: Meine 20 Jahre Kitzbühel

Das war nämlich die am Set herrschende Betriebstemperatur, und alle unsere Gäste – ob Schauspieler oder Regisseure – passten sich ihr an. Es war – und blieb – all die Jahre unser wechselndes Team ein ausgesprochener Glücksfall!

Noch im Nachhinein vielen Dank an die Kollegen, mit denen es einen ungeheuren Spaß gemacht hat, zu drehen, an die ursprünglich produzierende „Beo-Film“, und an die uns seit einigen Jahren wunderbar betreuende „Gebhardt Productions“. Sie glaubten beide an den fliegenden Teppich der guten Laune, und sorgten dafür, dass diese nach Möglichkeit stets vorhanden war. Und ich glaube, dass dieses gut gelaunte Miteinander im Produkt sichtbar wird.

Natürlich hat Kitzbühel nicht unsere Serie gebraucht, um populär zu werden. Kitzbühel war schon populär, als es noch gar kein Fernsehen gab. Der Herzog von Windsor und Bing Crosby schwangen hier ihre Golfschläger, und Prominente aus aller Welt sausten über weiße Hänge.

Aber geschadet hat unsere Serie dem zauberhaften Ort auch nicht! Weil ja Kitzbühel in den Köpfen der Menschen seit jeher in erster Linie als mondäner Wintersportort galt, während „SOKO“ immer wieder zeigt, wie schön der Ort auch ohne Schnee sein kann. Und ich werde oft auf der Straße von Menschen angesprochen, die mir erzählen, dass sie erst durch die Serie auf die Idee gekommen wären, Kitzbühel im Sommer zu besuchen.