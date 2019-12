Legenden im Schnee: Mit wem Arnold Schwarzenegger jetzt Ski fahren war

Die Ablenkung wird Eastwood aber gut tun, hat er doch derzeit zu verdauen, dass sein neuer Film "Der Fall Richard Jewell" in den USA nicht so gut läuft. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: dem Fall des Wachmanns Richard Jewell, der bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 rechtzeitig eine Bombe entdeckte und so eine Katastrophe verhindern konnte. Von den Kritikern wurde der Streifen zwar überwiegend positiv bewertet, in der ersten Woche spielte er aber gerade einmal fünf Millionen Dollar an den US-Kinokassen ein.