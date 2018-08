Acht aberwitzige Fakten über Hollywoodlegende Clint Eastwood

Fakt Nr. 5: Er war Rettungsschwimmer, Holzfäller und Türsteher

Nach der Schule nahm Eastwood sogenannte Billig-Jobs an, löschte Brände, schmiedete Metall bei Bethlehem Steel, arbeitete für Boeing an Flugzeugteilen, packte Lebensmittel ein, patroullierte als Rettungsschwimmer am Strand, arbeitete in einer Konservenfabrik, arbeitete als Holzfäller in Oregon (wo Holz auf ihn fiel und sein Knie verletzte), jobbte als Caddy für die oberen Zehntausend im Claremont Country Golf Club und nahm einen bezahlten Auftritt als Türsteher im Unteroffizierclub an, nachdem er verweigerte, in den Koreakrieg eingezogen zu werden. Am Los Angeles City College erwarb er seinen Abschluss in Betriebswirtschaft.

Fakt Nr. 6: Er hatte seit jeher eine Abneigung gegen harte Arbeit

Eastwoods langjähriger Freund und Produzent, Fritz Manes, war überzeugt, dass Eastwood Schauspieler wurde, damit er nicht so hart arbeiten musste: "Ich glaube nicht, dass er etwas tun wollte, das zu anstrengend war. Ich glaube nicht, dass er erkannt hat, wie anstrengend das Schauspielern eigentlich ist."