KURIER-ROMY-Branchenfest: Eine filmreife Party mit jeder Menge Promis

„Was die ROMY so fantastisch macht, ist diese Sexyness und dieser Glamour. Weil wir müssen auch neben der Qualität, die wir sowieso leisten in Österreich mit unserem Filmschaffen, ein breites Publikum ansprechen, und da ist die ROMY eine ganz wichtige, großartige Veranstaltung“, so Schauspielerin Verena Altenberger.

Und nach der Preisverleihung im Wiener Gartenbaukino ging’s zum Feiern ins Palais Wertheim, wo man bei Burger, Hotdogs und Eis ordentlich aufeinander anstieß.

„Man will sich austauschen, man will feiern, man will Spaß haben, das gehört absolut dazu“, sagte Schauspieler Markus Freistätter.

Bei der Aftershow-Party ebenfalls mit dabei: Platin-ROMY-Preisträger Herbert Kloiber, der überhaupt zum ersten Mal mit einem österreichischen Preis bedacht wurde und sich daher ganz besonders darüber freute. „Wir werden die ROMY zwischen ein paar Emmys drapieren“, lachte er.