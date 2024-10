Kult-Komiker Otto Waalkes outet sich als ganz großer Peter-Kraus-Fan

Aber auch auf der Bühne standen die beiden schon gemeinsam. Wie zum Beispiel 2014 in Hamburg. "Einmal mit Peter Kraus gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ein Traum ging in Erfüllung! Er ist trotz seines Alters der Meister des Hüftschwungs und ich der des Ottogangs. Eine perfekte Kombination", postete Waalkes damals auf Facebook.

Und auch 2021 enterte er bei einem Kraus-Konzert in Hamburg die Bühne. "Es hielt mich einfach nicht mehr auf meinem Sessel."

Jetzt kommt das Ganze mit Ansage, denn bei der große Abschiedstournee von Peter Kraus wird Waalkes in Hamburg (26. Oktober) wieder mit dabei sein. Auf Grund der hohen Nachfrage für das Peter Kraus Abschiedskonzert am 09. November 2024 in der Wiener Stadthalle wurde die Kapazität erhöht und es sind wieder Karten in allen Kategorien erhältlich.