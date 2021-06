Ein Preis für Kristina Inhof - und ob es sie wieder zu Dancing Stars zieht

Einmal wieder die Schulbank drücken ist für viele der blanke Horror – nicht so für ORF-Moderatorin Kristina Inhof (32). Na gut, sie musste jetzt aber auch nicht lernen, sondern bekam einen Preis von ihrer alten Schule verliehen. Denn Inhof besuchte die Vienna Business School in Mödling und wurde als Absolventin des Jahres mit einem "Merkur"-Award (Auszeichnung der Handelsakademien und Handelsschulen der Wiener Kaufmannschaft) gewürdigt. Nach der KURIER-ROMY bringt sie diese Anerkennung nun zu den Anfängen ihrer Karriere zurück.

"Es erinnert mich ein bisschen an meine Wurzeln und dass ich in meiner Schulzeit den Grundstein für all das gelegt habe, was danach gekommen ist. Dort habe ich die Liebe zum Präsentieren entdeckt. Wir haben wirklich ein Fach gehabt, wo es darum ging: Wie steht man vor Leuten, wie schaut man sein Publikum an? Da habe ich entdeckt, wie viel Spaß mir das macht", erzählt Inhof im KURIER-Gespräch. Außerdem hat sie dort ihren Freund kennengelernt. "Wir waren in der selben Klasse und bis heute haben sich unsere Wege nicht mehr getrennt."