Kitzbühel-Rückblick: Stars, Skandale und Sündenfälle

Emsiges Treiben würde jetzt beim Stanglwirt in Going herrschen, Bierkrüge würden poliert, Weißwürste gefüllt und der große Kessel angeheizt werden. Ein Promi auf dem anderen würde abgefüttert und abgefilmt. Doch die traditionelle Zutzel-Sause wurde bereits im September abgesagt.

"Wir setzen uns im Kreise der Familie am Stammtisch, an dem vor 30 Jahren alles begann, gemütlich zusammen, essen Weißwürste und denken an euch“, verrät der Clan von Balthasar Hauser unaufgeregt.

Aufregung gab es letztes Jahr ohnehin reichlich. Der deutsche Rapper Sido provozierte als Star-Act mit einer Hitler-Anspielung, als es ihm zu laut war. "Wir brauchen hier jetzt ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher einmal beigebracht hat.“