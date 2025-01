Katharina Strasser in Ethel Merhauts Musikvideo: "Verschließe mein Herz nicht mehr"

Der Kurzfilm wird das neue Album "Here & There: Echos der Sehnsucht" begleiten, das sich ebenfalls mit den Liedern der 1920er- und 1930er-Jahre beschäftigt (erscheint im Februar). Musikalisch ist Merhaut mittlerweile im Jazz und Swing angesiedelt, ihr erstes Album erschien 2021 und barg vergessene Wienerlieder und jiddische Tangos.

Dass für das Musikvideo ein Lied des Textdichters Bruno Balz (gest. 1988) ausgewählt wurde, war kein Zufall, wie Ethel Merhaut dem KURIER erzählt. "Mich berührt sein Leben sehr, vor allem, wenn man bedenkt, dass er schwul war. Er musste eine Frau heiraten und konnte nur noch unter einem Pseudonym schreiben. Ich finde, es zeigt stark sein Innenleben und was er in dieser Zeit empfunden hat und was er verheimlichen musste. Ich finde, dass das Lied auch zu heute viele Parallelen hat, weil man sehr verängstigt ist, was die Zukunft bringt und sich aber doch zusammenreißen und funktionieren muss."

