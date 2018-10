Neues vom Nachtleben: Die legendäre Eden Bar blüht wieder auf

Auch wie er seine Freundin kennen gelernt hat, hat fast ein bisserl was von großer Oper. "Es ist so, dass der Vater meiner Lebensgefährtin bei meinem Vater Stammgast war und seine Tochter an ihrem 14. Geburtstag hierher mitgenommen hat. Und es gibt auch ein Foto, wo mein Vater und ihr Vater vor der 14-Jährigen knien und ihr zum Geburtstag gratulieren. Das heißt, meine Lebensgefährtin war schon zu ihrem 14. Geburtstag hier herinnen, so wie ich halt schon als kleiner Junge da war und sie hatte es also wirklich noch geschafft, meinen Vater kennen zu lernen. Und das ist natürlich sehr schicksalhaft. Da ist ein spezielles Gefühl dahinter."

Und das hat man auch in der Eden, wo der Champagner noch ein bisschen mehr zu perlen scheint, als sonst wo ...