Kabarettistin Edith Leyrer schlüpft wieder in die Rolle von "Golden Girl" Blanche

Dorothy: "Was hat der Arzt gesagt?" Blanche: "Ooh ganz furchtbare Dinge." Dorothy: "Und was?" Blanche: "Er sagte mir, dass er verheiratet ist!"

Die preisgekrönte US-Kult-Serie "Golden Girls" (180 Episoden) aus den 1980ern ist bekannt für die herrlich lustigen Dialoge. Blanche Devereaux, Rose Nylund, Dorothy Zbornak und ihre resolute Mutter Sophia Petrillo leben in einer Wohngemeinschaft in Miami. In der Serie wurden auch viele sozialkritische und Tabuthemen angesprochen.