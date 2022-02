Kabarett-Ikone Edith Leyrer: "Ich war nie besonders diplomatisch"

Eine Ballett- und Kinderschauspielausbildung später, war ihr der Weg vorbestimmt. Mit 16 hat sie im Staatstheater Saarbrücken begonnen, mit 18 kehrte sie nach Wien zurück – sie wurde das „Putzi“ bei Gerhard Bronner (gestorben 2007).

„Da war ich die einzige Dame in einem Fünf-Herren-Ensemble, und es war natürlich schon eine tolle Zeit, weil was da Gehirnschmalz auf der kleinen Bühne zusammengeronnen ist, das findest du heute in zehn Kabarettprogrammen nicht mehr.“

Ihr guter Freund, der deutsche Paradiesvogel Julian F. M. Stoeckel, nennt sie die österreichische Joan Collins, darüber kann sie herzhaft lachen.

„Das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber Österreich ist um einiges kleiner als Amerika, also lassen wir es gelten. Sagen wir Joan Collins für Arme.“