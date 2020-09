Kabarettist und Lehrer Andreas Ferner: "Schüler schätzen Schule wieder mehr"

Für die Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt ab kommenden Montag wieder der Ernst des Lebens. Passend zum Schulstart geht das Programm von Kabarettist und HAK-Lehrer Andreas Ferner (46) „Chill amal, Fessor“ in eine neue Runde und wurde mit Anekdoten zum Homeschooling aufgepeppt. „Homeschooling war natürlich für alle ein emotionales Thema, für die Lehrer, die Schüler und vor allem für die Eltern“, erzählte Ferner bei seinem Besuch im KURIER-Stadtstudio „pods & bowls“ (1070, Mariahilfer Straße 10).

Den Stoff für seine Kabarettprogramme holt sich der Lehrer für kaufmännische Fächer übrigens wirklich direkt aus dem Klassenzimmer. „Es ist alles aus der Wirklichkeit hergeleitet. Es ist alles in irgendeiner Form passiert, natürlich anonymisiert. Aber ich ziehe mir nichts an den Haaren herbei. Die Gags liegen ja wirklich am Gang.“