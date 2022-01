Kabarettist Thomas Stipsits spricht offen über sein Burn-out und Panikattacken

"Gegipfelt hat es dann im Juli bei einer Vorstellung im ‚Theater im Park‘. Zuerst ging alles gut. In der zweiten Hälfte der Vorstellung ist der Boden unter meinen Füßen plötzlich weich geworden und dann kam eine Panikattacke daher, wie vor 13 Jahren das letzte Mal. Dann hatte ich kurz den Gedanken es rennen alle Leute auf die Bühne und trampeln mich tot. Zum Glück hat das niemand gemerkt. Es war ein furchtbarer Zustand, Gott sei Dank hatte ihn niemand bemerkt. Ich wurde heimgebracht, hatte dort den vollkommenen Zusammenbruch mit Weinkrämpfen und war völlig fertig"

Im Griechenland-Urlaub wurde ihm dann klar, dass er Vorstellungen absagen muss.

Ein kompletter Rückzug, sechs Wochen lang im Rehabilitationszentrum für psychische Gesundheit, hätten ihm besonders geholfen.

"Das war die Idee meiner Frau. Sie sagte: ,Geh doch wohin, wo du dich ganz mit deiner Heilung beschäftigen kannst.' Was man dort lernt ist ein sehr strukturierter Tagesablauf, man kommt drauf wie wichtig das ist. Ich habe dort die unterschiedlichsten Therapieformen gemacht, auch Psychotherapie in der Gruppe. Davor hatte ich am Anfang Respekt, weil natürlich kennen mich die Leute. Aber das ist schnell verschwunden, nach ein paar Tage haben sich alle beruhigt: ‚Ja, er ist es wirklich.‘ Man zieht ja an einem Strang. Natur war auch ganz wichtig. Dann habe ich auch getöpfert, das hatte ich am Anfang belächelt, war aber eines meiner Favoriten. Dieses konzentrierte Arbeiten an einer Sache hat mir geholfen. Es geht darum, dass man wieder im Hier und Jetzt ankommt. Dass man sich selber wieder spürt."

Im neuen Jahr wurden Spieltermine reduziert, Ende Februar erscheint der neue Stinatz-Krimi "Eierkratz-Komplott", den der Bestseller-Autor während seiner Bühnen Pause geschrieben hat.

Mit der Auftritts-Angst könne Thomas Stipsits mittlerweile gut umgehen: "Die Angst hat bei mir einen Namen, das ist der Herr Huber, und ich sage ihm einfach vor jedem Auftritt: ‚Huber, du bist jetzt nicht eingeladen‘", erzählt er Claudia Stöckl.

2022 blickt der Bühnen-Star also positiv entgegen: "Weil ich die Dinge, die ich gelernt habe, mitnehmen werde. Ich werde mich abgrenzen. Ich werde Nein sagen und ich werde Menschen meiden, die mir nicht guttun. Auf das freue ich mich. Wenn man etwas umsetzt, das man gelernt hat, sind das kleine persönliche Erfolgserlebnisse."