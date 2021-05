Kabarettist Thomas Stipsits "eskaliert" im neuen Musikvideo von Ina Regen

"Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut dieser Drehtag war. Wir alle haben so viel gelacht, uns bestens verstanden und dazwischen die absurdesten Wünsche vom sensationellen Flo Bayer - seineszeichens Videoregisseur - umgesetzt", erzählt Regen.

"Ich hoffe, es macht euch so viel Freude beim Anschauen wie uns beim Machen. Noch einmal 1000 Dank an meine großartige Crew, allen voran dem umwerfenden Thomas Stipsits für sein komisches Talent, sein ansteckendes Lachen und den wundervollen Drehtag. Die nächste Pasta geht auf mich, versprochen", so die Starmania-Jurorin.