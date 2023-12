Kabarettist Gerald Fleischhacker über Humor, schwere Zeiten und Familiennachwuchs

"Und der Humor ist wichtig als Katalysator und Erlöser, um mit dieser Situation umzugehen", weiß er.

"Das ist mir auch zu Silvester wichtig – das ist einfach ein Abend, wo wir gemeinsam eine gute Zeit haben. Ich möchte keine Weltlage besprechen, keine politischen Diskussionen haben. Die Botschaft ist so ein bissl: Schauen wir, dass es uns gut geht, soweit wir das in unserem Bereich in der Hand haben. Und das haben wir auch ein bissl verloren. Die Spaltung der Gesellschaft ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Wir sollten alle ein bissl owa vom Gas!"