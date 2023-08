So reagierte Gabaliers Familie, als Gernot Haas den Volks Rock 'n' Roller parodierte

In mehreren Kabarettprogrammen holt er diese Promis auf die Bühne, in seinem neuesten "VIP VIP Hurrraa!!!" schlüpft er sogar in Windeseile in über 20 prominente Persönlichkeiten. Da muss dann auch VolksRock’n’Roller Andreas Gabalier dran glauben. Er selbst hat’s noch nicht gesehen, aber seine ganze Familie. "Sie haben das alles sehr gut und lustig gefunden", erzählt Haas.

"Ich versuche auch immer, das, was ich auf der Bühne mache, so liebevoll zu machen, dass niemand dabei verletzt wird. Dass die Menschen mit den Figuren lachen, aber nicht über sie."