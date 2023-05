Diesen Rat bekam Schauspieler Stefano Bernardin von Elfriede Ott

Im Sommer spielt er dann "Die stumme Serenade" von Erich Wolfgang Korngold in der Kammeroper in Wien. "Ich habe eine Doppelrolle und spiele als Zwerg, also auf Knien. Das schaut natürlich irrsinnig lustig aus und wir wollen erzählen, dass der ehrgeizige Diktator Komplexe hat und vieles aus seiner Zwergwüchsigkeit heraus macht."

Sein Herz gehört jedenfalls der Bühne, obwohl er das selbst gar nicht so geplant hatte. "Es gab am Theater sehr tolle Rollen zu spielen und das hat dann auch immer mehr Spaß gemacht. Mit der Einteilung konnte man schon relativ lange vorausplanen und so bin ich da ein bissl mehr reingerutscht. Ich wurde ja 2006 schon Vater und 2007 zum zweiten Mal. Am Theater kannst du dir deine Zeit besser einteilen."