Kabarettist Christof Spörk: "Wir kommen vor lauter Abgelenktsein nicht zum Punkt"

Eines, das er jedenfalls nicht bereut, "ist mein vorvorletzter Neujahrsvorsatz, da habe ich mit dem Rauchen aufgehört", verkündet er stolz.

Nachsatz: "Und jetzt ist das für mich so wie bei Olympischen Spielen – vier Jahre, wo ich nix tun muss", schmunzelte er. Wobei, ganz so stimmt das ja auch wieder nicht, denn Spörk hat sich doch so einiges vorgenommen. "Ich habe Lust gefunden am Schreiben. Ich glaube, dass das Schreiben eine stärkere Komponente in meinem künstlerischen Schaffen sein wird."

Außerdem hat er noch eine andere Leidenschaft für sich entdeckt, der er sich nun auch vermehrt widmen möchte. "Ich kultiviere Oliven und Feigen. Alles, was mit Ernährung und Land zu tun hat, interessiert mich auch sehr."