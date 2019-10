„Am Abend höre ich nur die Grillen zirpen“

Die Stille sei ihm mittlerweile besonders wertvoll geworden, sagt der Vielgereiste. „Egal wo ich unterwegs bin, es ist eigentlich immer laut. Zuhause ist es mucksmäuschenstill.“ Die nötigen Verbindungen aufrecht zu erhalten, sei im Internet-Zeitalter im übrigen keine Frage des Wohnortes mehr, sagt Spörk.

Dabei zog es den gebürtigen Steirer durchaus in die Welt hinaus. Er studierte Politikwissenschaft, Englisch und Spanisch an den Universitäten Wien, Valladolid ( Spanien) und in Santiago de Chile sowie Jazzgesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Er promovierte zum Thema „Musik und Politik in Kuba 1959 bis 1999“ und hatte sogar einen Lehrauftrag für Politikwissenschaft am Wiener Lateinamerika-Institut. „Ich habe aber bald erkannt, dass dort nicht mein Platz ist“, erzählt er. Seine Begeisterung für Lateinamerika ist geblieben. „Der Mann meiner Cousine ist Mexikaner und es hat mir gefallen, wie viel Schwung er in Familienfeiern gebracht hat. Mir gefällt an den Lateinamerikanern die Sprache, die Musik und die menschliche Wärme. Außerdem habe ich immer die Berge geliebt, daher faszinieren mich die Anden.“