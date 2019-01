Treffpunkt Wien: Kaffee, Kabarett und Kuba-Liebe

Wer auf Wien schimpft, findet Christof Spörk, der hat die Welt noch nicht gesehen.

Als der gebürtige Steirer vor vielen Jahren fürs Studium nach Wien zog, stand die Stadt für die große Freiheit. Und heute, da Wien noch bunter ist, schätzt der Musiker und Kabarettist die Kulturlandschaft sehr, findet die soziale Ausgeglichenheit einzigartig. „Genau das spreche ich in meinem neuen Programm auch an: Dass das Raunzen bei uns unerträglich ist, wenn man etwas anderes – so wie ich etwa die kubanische Seite – kennt.“

„Kuba“ heißt auch sein neues Solokabarett, mit dem er am 29. Jänner im Grazer Theatercafé und am 31. Jänner im CasaNova Vienna Premiere feiert.

Kuba ist nämlich das Land, das Christof Spörk nach Österreich wohl am besten kennt, hat er doch seine Dissertation darüber geschrieben – und sich dabei verliebt.

„Ich habe kombiniert, was mich interessiert: Musik, Politik, Spanisch. Und herausgekommen ist: meine Frau.“ Er lacht. „Deshalb sage ich meinen Kindern immer, dass sie machen sollen, was sie wirklich interessiert, dann treffen sie Menschen, die richtig zu ihnen passen.“

Lustig sei ja: Seine Frau ist in einer kommunistischen Diktatur aufgewachsen, er im freien Westen, und trotzdem haben sie mit 16, 17 Jahren die gleiche Musik gehört, erzählt der 46-jährige Vater von vier Kindern und leert die erste Tasse Kaffee. Drei werden es meist am Tag, meint er und bestellt die zweite.