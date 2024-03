Kabarettist Andreas Ferner hängt seinen Lehrerjob an den Nagel

"Nie mehr Schule", wird das neue Programm von Kabarettist Andreas Ferner (50) heißen, das am 28. Oktober im Wiener Orpheum Premiere feiert.

Und das lässt dann doch etwas aufhorchen. Immerhin arbeitet Ferner neben seinem Künstlerdasein auch als Lehrer. Hängt er diesen Job jetzt etwa an den Nagel?

"Ja, ich pausiere. Ich gehe jetzt erst einmal ein Jahr in Karenz ohne Bezüge, das kann ich immer verlängern. Im besten Fall läuft es künstlerisch so gut, dass ich nicht mehr zurück in die Schule gehe", grinste Ferner im KURIER-Gespräch.