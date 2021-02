Josephine Bloéb über die Situation der Künstler: "Wir müssen am längsten durchhalten"

„Ich entdecke bei einem typischen Bösewicht im Film oder auf der Bühne immer eine komödiantische Seite, über die ich lachen kann, genauso wie den lustigen Narren immer eine gewisse Verletzlichkeit, Traurigkeit oder Einsamkeit umgibt. Das macht eine Rolle für mich authentisch.“

Ihr persönliches liebstes Filmzitat stammt übrigens aus der britischen Dramedyserie „Fleabag“ (von und mit Phoebe Waller-Bridge in der Hauptrolle – eines ihrer großen Vorbilder). „I took half an hour trying to look nice and I ended up looking amazing (Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um gut auszusehen, und am Ende sah ich fantastisch aus). Das Zitat passt zu jedem Feiertag im Jahr.“