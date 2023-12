"Jedermann" Philipp Hochmairs größte Angst und was auf seinem Grabstein stehen soll

2018 ist Philipp Hochmair für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen, 2024 wird er offiziell als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen mit dabei sein.

"Ein Traum geht in Erfüllung", so Hochmair, der vor etwa zehn Jahren eine erfolgreiche Rockversion des Stücks entwickelt hat, über sein Engagement. Damals ist er ziemlich spontan für Moretti eingesprungen, also dürfte der Ausnahmeschauspieler ziemlich angstfrei sein, oder etwas doch nicht?

"Ich habe Angst vor endgültiger Definition, das ist wirklich ein intimes Geständnis. Ich kann mich schlecht fest binden und schlecht fest definieren und anbinden", verrät er jetzt via Instagram, wo er auch noch anderes über sich preisgibt.