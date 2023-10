Kein neuer Jedermann 2024: Philipp Hochmair übernimmt erneut die Rolle

Erfolg bei Pfingstfestspielen 2021

Der kanadische Regisseur und Lichtdesigner, geboren in Toronto, arbeitete bereits mehrfach für die Festspiele. Zuletzt hatte er bei den Pfingstfestspielen 2021 mit Händels Oratorium „Il trionfo del tempo e del disinganno“ einen großen Erfolg gefeiert – die Produktion war dann auch im Sommer zu erleben. Carsen inszenierte in Salzburg zudem Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ und war mehrfach in Wien tätig („Platee“ von Jean-Philippe Rameau und Alban Bergs „Wozzeck“ im Theater an der Wien, „Manon Lescaut“ an der Staatsoper). Auf der Seebühne in Bregenz setzte er „Troubadour“ in Szene. Er kann also durchaus breitenwirksam arbeiten.

Und so hat sich Michael Maertens geirrt: Er ist doch nicht der letzte männliche Jedermann gewesen. Zum miesen Umgang der Festspiele – der Burgtheater-Liebling hatte einen Zweijahresvertrag inklusive 2024 samt Verlängerungsoption – will er sich nicht äußern. Als Hanseat hält er sich nobel zurück.