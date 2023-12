Trotz „Jedermann“-Vorbereitung ist Philipp Hochmair auch im kommenden Jahr in einer Parade-Rolle im TV zu sehen. Am Dienstag sind die Dreharbeiten zu neuen Folgen der ORF-Krimi-Reihe „Blind ermittelt“ beendet worden. Die Fälle „Eine Frage der Freundschaft“ (AT) und „Totenreich“ (AT) wurden in Wien und Umgebung seit 10. Oktober dieses Jahres in Szene gesetzt. Regie führten David Nawrath (Film 10) und Sibylle Tafel (Film 11).

