James-Bond-Doppelgänger bekommt Hauptrolle: Ex-Mister-Austria spielt auch mit

Die Ähnlichkeit ist verblüffend, auch wenn Max Fraisl (50) sieben Zentimeter größer ist als Ex-„James Bond“ Daniel Craig (56) – nicht umsonst gilt der gebürtige Wiener als einziges österreichische Daniel-Craig-Lookalike. Und als James Bond wird er oft gebucht. Und ganz in Gentleman-Manier spendet er 30 Prozent der Einnahmen an karitative Zwecke. In die Agenten-Rolle zu schlüpfen, fällt Fraisl nicht allzu schwer, „einfach abschalten“ ist da seine Devise.

„Ich bin nach wie vor in Bond-Mission unterwegs, aber ich will jetzt auch endlich die Hauptrolle“, sagt er im KURIER-Interview. Und diese steht schon im kommenden Jahr an, denn da wird das Mysterie-Liebesdrama „VICtoria – meine Leben und DU“ in Österreich und in der Republik Srpska gedreht. Eine Familienproduktion sozusagen, denn das Drehbuch hat Fraisls Ehefrau Mary geschrieben und auch Tochter Sophia (16) übernimmt da ihre erste Hauptrolle – nämlich die titelgebende Vic. „Das ist der Hammer, weil es wird eine Liebesgeschichte aus Drama und ein bisschen Mystik. Das hat es in Österreich noch nicht gegeben“, ist sich Fraisl, der die Rolle von Vics Stiefvaters spielt, sicher.

© Cory Production Max Fraisl mit Tochter Sophia

„Das Beste ist, ich mach es wie der Sylvester Stallone, ich spiele mich selbst. Ich bin tätowiert, ich war Bodybuilder, ich hab noch immer 95 Kilo, von dem her kann ich keinen Studenten spielen. Ich bin auch schon 50. Deshalb gehen nur mehr solche Rollen, die ich eh kann, also quasi mein Leben spielen“, so Fraisl, der schon viel erlebt hat. „Ich war schon ganz unten und ich war schon ganz oben.“ Auch dabei werden laut Fraisl Adriana Zartl (spielt Vics Mutter) und Ex-Mister-Austria Alexander Höfler (Adrian), der da ebenfalls sein Filmdebüt gibt, sein. „Alexander ist so ein herzlicher Mensch“, so Fraisl, der ihn jetzt ein bisschen unter die Fittiche nehmen und ihm „den richtigen Weg“ zeigen möchte.

Von einer Schauspielausbildung hält das Bond-Double übrigens nicht viel. „Im Großen und Ganzen kannst du Schauspielern nicht lernen. Das hat auch Vin Diesel gesagt. Der hat nie eine Schauspielschule besucht und er spielt seine Szenen gut, weil er sie natürlich spielt.“ Unbedingt dabei haben will Max Fraisl auch „Bergdoktor“-Star Mark Keller, der angeblich auch schon Interesse bekundet hat. „Wir haben schon geredet, er ist interessiert, aber wir müssen das noch genau ausmachen.“ Ein zweites Filmprojekt ist auch schon in Planung. Da soll’s dann statt um Liebe um Drogen gehen.