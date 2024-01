Hollywood-Star Michael Fassbender wedelte in Kitz für den guten Zweck

Er gehört zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods - der deutsch-irische Mime Michael Fassbender. Und dass er auch super sportlich ist, bewies er jetzt in Kitzbühel.

Denn dort trat er Samstagnachmittag bei der "Kitz Charity Trophy" zugunsten von in Not geratenen Bergbauernfamilien an.