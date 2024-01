Arnold Schwarzenegger erstmals mit Sohn Christopher bei der Weißwurstparty

Die "urigste Hüttengaudi des Hahnenkamm-Rennens", nämlich die legendäre Weißwurstparty, ging Freitagnacht wieder im Hotel Stanglwirt über die Bühne.

Ein Mega-Fest mit 2.800 Gästen, 8.000 Weißwürsten (und 3.000 veganen), 8.600 Flaschen Bier, 600 Flaschen Champagner, 1.400 Flaschen Rosé Sekt und 9.000 Flaschen Wasser. Frei nach dem Motto: "Feiern bis das Wangerl gliaht, do dahoam beim Stanglwirt".

Und "same procedure as every year" – "Ölsardinen-Konzept" rund um den Weißwurstkessel.