Schwarzenegger in Handschellen: "Hatte heiße Nacht mit meiner Freundin"

Jene zur Berühmtheit gelangte "Luxusuhr", deretwegen Arnold Schwarzenegger beim Münchner Zoll Probleme bekommen hatte, ist Donnerstagabend bei seiner Klima-Charity-Auktion samt Dinner beim Stanglwirt in Going um sage und schreibe 270.000 Euro für den guten Zweck ersteigert worden. Unterdessen machte "Arnie" beim Dinner in einer Rede in bewährter Manie Witze über den Vorfall: "Ich war in Handschellen, aber weil ich eine heiße Nacht mit meiner Freundin Heather hatte".

Und nicht wegen des Vorfalls am Münchner Flughafen, wie der "Terminator" in einer seiner bei solchen Events berüchtigten "introduction-speeches" anführte, in denen es gerne einmal Kalauer regnet. Das entsprechende Video war auf dem Promiportal TMZ zu sehen. Aber - so Schwarzenegger - eine Beamtin beim Münchner Zoll habe ihm wegen der Uhr tatsächlich Handschellen anlegen wollen. Er habe ihr geantwortet: "Normalerweise zahle ich 500.000 Dollar für so was." Es sei jedenfalls eine "wilde Erfahrung" gewesen, berichtete der 76-Jährige, der die Rede im Stanglwirt an dieser Stelle auf Englisch hielt. Die Beamten hätten auch nach einer zweiten Uhr gesucht, aber sie nicht finden können. "Und ich kann euch sagen warum: Ich kann mich heute nicht niedersitzen", spielte der Hollywoodstar auf ein besonderes, intimes "Versteck" an.