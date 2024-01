Nach Zoll-Stress zeigt sich Schwarzenegger gut gelaunt im Blitzlichtgewitter

Dass Arnold Schwarzenegger am Donnerstagabend bei seiner Charity-Versteigerung im Stanglwirt in Going auch persönlich anwesend sein konnte, war eine Zeitlang gar nicht so sicher. Denn bei seiner Anreise wurde er von Zollbeamten in München festgehalten, da er mit einer nicht-angemeldeten Luxusuhr reiste (der KURIER berichtete).

➤ Lesen Sie hier mehr: Schwarzenegger beim Zoll in München festgehalten: "Totale Komödie"