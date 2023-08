Hollywood-Alarm: "Jurassic Park"-Star Jeff Goldblum kommt nach Wien

Mit seiner Band "The Mildred Snitzer Orchestra" brachte er schon zwei Alben heraus, an denen unter anderem der deutsche Ausnahme-Trompeter Till Brönner oder US-Superstar Miley Cyrus mitgewirkt haben.

Sein neuestes Album "Plays Well With Others" ist im MĂ€rz 2023 erschienen. Und zu diesem Anlass gibt Goldblum auch Konzerte in Europa.

"Ich schĂ€tze, ich bin jetzt ein Profi, weil sie uns etwas Geld dafĂŒr geben und ich mit professionellen Musikern spiele", meinte er gegenĂŒber der Deutschen Presse-Agentur.

➀ Lesen Sie hier mehr: Wie sich Hollywood-Star Jeff Goldblum mit 70 noch so fesch und fit hĂ€lt

Er wollte zwar schon immer Schauspieler werden, aber die Musik hat in seinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Bereits in den 1990er Jahren ist er immer wieder aufgetreten. Jazz, mit seinen verschiedenen Rhythmen und Harmonien, habe ihn schon immer angezogen und sei irgendwie ein Teil von ihm geworden.

Am 18. Oktober tritt er mit seiner Band im Globe Wien auf.

➀ Lesen Sie hier mehr: Die wildesten AffĂ€ren am Filmset

Jeden Tag sitzt der 1,94-Meter-HĂŒne ĂŒbrigens am Klavier und ĂŒbt mindestens eine Stunde lang. Und er hat immer, wenn es sich ergeben hat, seine FĂ€higkeiten als Pianist in die Filmarbeiten einfließen lassen. Selbst im Film "Thor: Tag der Entscheidung" sitzt er als Fantasy-Bösewicht Grandmaster auch mal am Klavier.