Hochzeit und 70er: Mundl-Star Deutinger wird immer noch auf der Straße erkannt

Es gab sie einmal, die Zeiten, in denen der ORF "Kochsendungen für die Volksseele" ausstrahlte. Dazu zählten gelegentliche Club 2-Erregungen wie Nina Hagens Livekurs in Sachen Masturbation (1979) und Peter Patzaks elegante Exekutive-Exekution "Kottan ermittelt" (ab 1976).

Aber aus heutiger Rück-Sicht, also in unseren Tagen, in denen man aus dem Flatscreen wohl nur dann echte Gefühle herauskriegt, wenn man ihn mit nassen Händen bei aufrechter Stromverbindung hinterrücks öffnet, mit nostalgiefeuchten zusammengekniffenen Augen erkennt man: Damals erfüllte das Medium seinen Bildungsauftrag weitaus radikaler als jemals danach.

Höhepunkt und unveränderte Herzensangelegenheit: "Ein echter Wiener geht nicht unter", zu "Mundl" verkürzt, eine 24-Folgen-Serie aus dem Leben der Familie Sackbauer.