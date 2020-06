Heute wäre es wieder so weit: Gery Keszler erinnert an den Life Ball

"Heute sind meine Gedanken bei allen, die jetzt wacker um ihr Existenz kämpfen und sich dabei nicht entmenschlichen lassen – im Gegenteil: Die noch näher zusammenrücken und Verständnis füreinander finden. Die sich auch in der Not nicht entmenschlichen lassen. Die nicht nur an sich, sondern auch an ihre Mitmenschen denken. Für all die, und mit ihnen, möchte ich heute zumindest in Gedanken einen fantastischen Life Ball feiern. Ihr seid das Rückgrat Österreichs und zugleich sein Herz. Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt."