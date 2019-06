Life Ball 2019: Erste Bilder vom letzten Charity-Ball

Der letzte Wiener Life Ball steht unter dem Motto "United in Diversity" ("In Vielfalt vereint"). Das diesjährige Thema ist vom Zirkus inspiriert. Roncalli-Chef Bernhard Paul liefert die Bühne, samt Riesenrad und Artisten. Für die Eröffnungsshow konnten auch die Töchter von Bernhard Paul, die Artistinnen Vivi und Lilly, gewonnen werden, die an Lustern hängen werden, verriet Paul.



Im Innenhof erwartet die Gäste ein Spiegelzelt aus den 1920er-Jahren, das Bernhard Paul in Belgien gekauft hatte. Vor der "Life+ Solidarity Gala" wird dort ein Champagner-Empfang stattfinden, aber auch später können dort Ballbesucher Varieteprogramme besuchen.

Inzwischen haben sich die ersten Promis haben sich bereits vor dem Rathaus eingefunden. Wir halten sie über den letzten Life Ball auf dem Laufenden.