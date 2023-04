Eben noch im "Herrlich ehrlich"-Studio, jetzt auf der "Dancing Stars"-Showbühne

Seibert absolvierte seine Musical-Ausbildung in New York und Wien, war im Laufe seiner fast 20-jährigen Karriere in einigen der beliebtesten Musicals im In- und Ausland zu sehen.

"Da ich in meiner Kindheit und Jugend selbst Turniertänzer war und mich intensiv mit Standard- und Lateintänzen beschäftigt habe, fühle ich mich dem Tanzsport seit jeher eng verbunden. Der Tanz wurde im Laufe meines Lebens von meiner Liebe zum Musical abgelöst, daher freue ich mich umso mehr, im Rahmen von ‚Dancing Stars‘ in diese Glitzer- und Glamourwelt und zu meinen Wurzeln zurückzukehren!", meint er über seine Jury-Aufgabe.