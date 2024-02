Helmut Werners Opernball-Kampfansage an Richard Lugner

Während Mittwochmittag die traditionelle Opernball-Pressekonferenz von Richard Lugner mit seinem Stargast, heuer Priscilla Presley, stattfand, tummelte man sich am Nachmittag im Hotel Le Meridien, um einen Blick auf die Gäste des Unternehmers Markus Deussl zu erhaschen.

Diese sind der deutsche Schlagerbarde Heino und der Comedian Oliver Pocher mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden. Auch der italienische Filmstar Franco Nero wird in dieser Loge Platz nehmen, reist aber erst morgen, Donnerstag, an.