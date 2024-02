Django-Star Franco Nero: Nach 42 Jahren kommt er wieder zum Opernball

Am 8. Februar wird auch Schauspieler Franco Nero (82) am Ball der Bälle antanzen.

"Mit Franco Nero und Heino kommen die guten alten Zeiten zurück zum Ball der Bälle. Dieses Flair, dass den Opernball einst berühmt gemacht hat, kommt zurück. Und durch Oliver Pocher werden viele junge Leute vom Opernball überhaupt erst erfahren und er wird seinen 1.7 Millionen Followern auf Instagram die schönsten Seiten des Balls zeigen. Unsere Gäste tun dem Opernball gut und das ist schön" so Manager Helmut Werner via einer Aussendung.

Übrigens, Oliver Pocher hat ein Monsterprogramm vor sich. Denn er kommt nicht nur am 8. Februar zum Ball, am 9. Februar tritt er mit seinem Programm "Liebeskasper" in Las Vegas auf. Um 19 Uhr im "Hard Rock Cafe". Das könnte sehr knapp werden, dass er rechtzeitig in Vegas landet.