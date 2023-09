Helene Fischer könnte sich Duett mit Conchita vorstellen

➤ Lesen Sie hier mehr: Fischer, Swift, Coldplay: Warum ein Konzert nicht mehr genug ist

Spannend, ob sie auch in Wien Kinder auf die Bühne holen wird, wie bei einem Konzert in Köln. Da soll sie freudestrahlend jedes der Kids umarmt haben. "Oje, ist das schön ... So hab’ ich es gern ... Wir arbeiten darauf hin", erinnert sich ein Fan gegenüber der deutschen Bild.

Mit ihrem Lebenspartner (oder gar schon Ehemann?), Tänzer Thomas, hat Fischer ja bereits eine Tochter.

"Ich glaube, viele können sich wohl gar nicht vorstellen, wie normal mein Leben eigentlich ist. Ich mache den Haushalt, koche, bin für meine Familie da", sagte sie in einem Interview mit der Schweizer Zeitung 20 Minuten.

"Einerseits hat es damit zu tun, dass ich mich selbst nicht zu wichtig nehme und keinen Grund sehe, überall in den Medien stattfinden zu müssen. Andererseits ist meine Familie das Heiligste, das ich habe - und was mir wichtig ist, beschütze ich selbstverständlich."