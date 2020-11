Heftiger Rapper-Beef: Bushido gegen seinen Wiener Kollegen Nazar

Wenn sich zwei Rapper streiten, dann kann das schon mal auch unter die Gürtellinie gehen. Nazar hat in seinem neuen Song "No Go" seinem Berliner "Kollegen" Bushido eine heftige Textpassage gewidmet, so heißt es da "Frage, wer geht mit dem LKA ins Kino? Es gibt nur eine Fotze wie Bushido!"

Bereits 2012 teilten die beiden via Social Media ordentlich gegeneinander aus.