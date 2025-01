Hans Georg Heinke (80) würde noch gerne ab und zu die ZiB moderieren

"Es lässt sich so ganz gut leben, wenn man nicht krank oder beeinträchtigt ist. Ich wünsche allen, dass es ihnen so gut geht, dass sie das Leben nicht verlieren", sagt er in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".

Einen guten Moderator würde ausmachen, die Inhalte zu präsentieren, das Meinungsbilden aber dem Publikum zu überlassen. "So, wie wir ausgebildet worden sind, hat es immer geheißen: Wir präsentieren die Inhalte. We present the facts and you, the audience, draw the conclusions. Also, ihr macht euch eine Meinung daraus."

Manchmal würde das aber heutzutage "ein bisschen auseinanderrücken. Das heißt, die Meinung wird präsentiert und man soll das bitte gefälligst so hinnehmen."

Heinke, der nach seiner gescheiterten ersten Ehe seine Tochter alleine großgezogen hat, bereut nicht wirklich etwas in seinem Leben. "Ich kann weniger an negative und tragische Dinge zurückdenken und mich erinnern als an die schönen."