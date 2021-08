Großes Goldenes Ehrenzeichen der Republik für Dirigent Riccardo Muti

Das Wort von "130 Jahre Muti" machte Sonntagvormittag die Runde im Großen Festspielhaus in Salzburg: 80 Jahre wurde der italienische Dirigent von Weltruf unlängst (28. Juli) – und seit 50 Jahren ist er fixer Bestandteil des Kultur-Highlights der Mozartstadt, seit ihn Herbert von Karajan "einberief". Denn, wie sich Riccardo Muti amüsiert erinnert, "kam der Anruf des legendären Maestros seinerzeit frühmorgens – er gab mir keinerlei Bedenkzeit. Er wollte nur ein 'Si' oder ein 'No' hören." Seither ist Muti (mit 270 Dirigaten, hinter Karajan) auf Platz 2 der ewigen Bestenliste am Pult.

Nun bekam der gebürtige Neapolitaner das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich von Salzburgs Landesvater Wilfried Haslauer.

Muti, sichtlich so gerührt wie Ehefrau Cristina Mazzavillani: "Sie werden sehen – beim nächsten Konzert trage ich den Orden beim Dirigieren!" Das wird ein Geklimper.

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler über den Ausgezeichneten: "Er ist ein Star im leuchtenden Sinn des Wortes."