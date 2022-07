Große Veränderungen stehen bei "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher an

Apropos Reise – so heißt auch ihr erstes Album ("Meine Reise"), denn Ronja macht jetzt auch Musik. "Das war sehr schön, aber es braucht auch Mut. Also, mich so echt zu zeigen und nicht mehr die Möglichkeit in der Musik zu haben, eh nur eine Rolle zu spielen. So wie es jetzt beim Schauspiel ist, beim 'Bergdoktor'. Jeder kennt mich, aber sie kennen halt nur meine Rolle. Sie kennen ja nicht mich als Person, als Ronja. Und bei der Musik ist es eben anders."

Ein ganz besonderer Song ist auch auf dem Album und wurde als Single ausgekoppelt: "Buch mit vielen Seiten" hat Ronja Forcher ihrer 83-jährigen Oma Heidi gewidmet. "Meine Großmutter war von Anfang an immer dabei. Ich habe ja ganz klein zu drehen begonnen und konnte die Drehbücher noch nicht lesen. Sie hat sich immer die Zeit genommen, fuhr mit mir nach Osttirol, nach Afrika, in die Dominikanische Republik und hat mir die Bücher vorgelesen und den Text mit mir gelernt. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was diese Frau für mich bedeutet, was wir füreinander bedeuten. Wir haben so viel zusammen erlebt und das schweißt zusammen. Sie nennt mich auch noch immer liebevoll ihr Kindele."