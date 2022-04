"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher besingt die Liebe

Neben der Schauspielerei hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (25) auch die Musik für sich entdeckt und hat wieder eine neue Single am Start. "In meiner Welt" wird kommenden Freitag erscheinen.

"Dies ist ein Lied für alle Liebenden in dieser Welt, tragt die Liebe nach draußen und kämpft für sie. Mögen die Berge auch noch so hoch sein, die Mauern noch so unüberwindbar scheinen, die Straßen noch so kurvig, glaubt daran, ganz fest in euch drinnen. Gerade in Zeiten wie diesen, ist dies besonders wichtig. Schenkt euren Menschen gegenüber Liebe, steht für sie ein und ihr werdet merken, ihr lauft euren Weg fortan nicht mehr allein", sagt sie dazu.