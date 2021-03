"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher sagt mit erster Single "Danke" an die Fans

Jeden Mittwoch (20.15 Uhr, ORF 2) flimmert „Der Bergdoktor“ mit Ronja Forcher (24) als Lilli Gruber über die Bildschirme. Den treuen Zuschauern möchte die Tiroler Schauspielerin jetzt einfach einmal "Danke“ sagen. Und das macht sie mit ihrer Debüt-Single, die übrigens ebenfalls "Danke“ heißt und am 19. März erscheinen wird.

"Ich höre sie mehrmals am Tag an, weil ich sie so sehr liebe. Ich widme meinen Erstversuch den Fans, die mich seit so vielen Jahren im 'Bergdoktor’ verfolgen“, erzählt die gebürtige Innsbruckerin in einem Instagram-Video über ihr neues Projekt. Es sei für sie wirklich eine Herzensangelegenheit, "weil mein Herz so voller Liebe für euch ist“.